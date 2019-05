Die Pressestimmen zum 4:1-Erfolg des FC Chelsea über den FC Arsenal im Endspiel der Europa League. Hier geht's zum Spielbericht.

ENGLAND

The Telegraph: " Eden Hazard bricht Arsenal-Herzen - und auch ein paar von Chelsea, als er sich ruhmreich verabschiedet. Aber der glorreiche letzte Akt entfaltete sich wie ein vorherbestimmtes Schicksal. In einer Nacht, in der der Oberrang dieses riesigen Stadions in ein feuriges Orange getaucht wurde, war es der scheidende Belgier, der am hellsten strahlte, Arsenal zerlegte und zwei Tore erzielte, die seiner langen Karriere in blau das passendste Ausrufezeichen verliehen."

The Guardian: "Vielleicht hatte er [Chelsea-Trainer Maurizio Sarri, d. Red.] von einer der großen Zitadellen des europäischen Fußballs geträumt, von Wembley oder San Siro, vom Camp Nou oder dem Luschniki, aber stattdessen bekam er das Olympiastadion in Baku. Es ist ein so schlecht durchdachter Ort, dass es nicht nur für den Großteil Europas schwer zu erreichen ist, sondern auch das Spielfeld von den Tribünen weit entfernt ist. Es ist ausgelegt wie ein Subbuteo-Tuch auf einem Snookertisch."

The Sun: "Hier wurde dem Fußball das Lebenselixier ausgesaugt. Das war Fußball ohne jegliche wertvolle Unterstützung oder Atmosphäre. Das war sogar Fußball ohne ein angemessenes Fußballstadion."

The Mirror: "Hazards Doppelpack beschert den Blues in Baku den Europa League-Titel und beendet die Champions-League-Träume von Arsenal."

The Independent: "Von da an ging für Arsenal, das im Dimmerlicht von Baku zusammenbrach, alles schief. Ihre Leistung in der zweiten Halbzeit war so düster wie die Reihen um Reihen mit leeren Sitzen. Schockierenderweise war die offizielle Zuschauerzahl um 7000 Fans niedriger als beim Gruppenspiel zwischen Qarabag und Arsenal im selben Stadion."

Daily Mail: "Hazard schießt Chelsea zur Europa-League-Glorie in Baku, während Arsenal implodiert und im zweiten Durchgang innerhalb von 23 Minuten vier Tore kassiert."

SPANIEN

Marca: "Die Gunners bleiben ohne Titel und ohne Champions League. Chelsea gewinnt bereits seine zweite Europa League. Das erste britische Finale dieser Woche war blau gefärbt und von Hazard geprägt. Ein goldener Abschied. Jetzt erwartet ihn das Bernabéu."

AS: "Hazard vernichtet Arsenal und beschert Chelsea seinen zweiten Europa-League-Titel. Er erzielte einen Doppelpack und lieferte eine Vorlage. Und Madrid möchte ihn so schnell wie möglich unter Vertrag nehmen."

Ozan Kose / AFP Eden Hazard war der umjubelte Matchwinner

El Mundo: "Bevor er für immer geht und das Blau gegen Weiß eintauscht, hat sich Hazard selbst eine Freude gemacht und eine letzte Vorführung zugunsten einer Mannschaft geliefert, die sich seit Jahren um ihn dreht."

Sport: "Wie ein erfahrener Boxer ertrug Chelsea stoisch den Ansturm seines Rivalen in der ersten Halbzeit, um ihn in der zweiten gnadenlos auszuschalten. Dem Team von Maurizio Sarri genügte eine Viertelstunde, um seinen Stadtnachbarn mit absoluter Überlegenheit zu bezwingen."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Sollte er bei Juventus landen, wird Maurizio Sarri einen Pokal mitbringen [ ]. Es ist nicht die Champions League, aber dieser Triumph ist echt, verdient und spektakulär."

La Repubblica: "Maurizio Sarri hat sich alles gesichert, Gegenwart und Zukunft: Entweder die Bestätigung von Chelsea in letzter Minute oder einen Abschied als Sieger, der ihn nach dem Triumph in der Europa League gegen Arsenal auf die (Trainer-)Bank von Juve fliegen lassen könnte."

Il Mattino: "Europa liegt Sarri zu Füßen."

ÖSTERREICH

Heute: "Beeindruckend: Chelsea ist die erste Mannschaft, die die Europa League ohne einzige Niederlage gewonnen hat."