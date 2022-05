Fans von Eintracht Frankfurt »Wir haben ihn gepackt und sind Vollgas auf den Platz«

Wenig später waren sie mitten in den jubelnden Massen, liefen auch noch umher, als die meisten Fans hinter eine Absperrung zurückgeschoben wurden. Sie feierten mit der Mannschaft, trafen ihren Helden Martin Hinteregger, bekamen vom Ersatzkeeper Diant Ramaj das offizielle Finaleinzug-Shirt geschenkt. Ein Bild von ihnen ging durch die internationalen Medien. Als Sieling spät in der Nacht wieder im heimischen Marburg ankam, sagte er sich: »Was war das denn für ein geiler Tag?!«

Die Eintracht hat viele Menschen in dieser Europa-League-Saison mit der Leidenschaft ihrer Fans beeindruckt. Allerhand Artikel wurden geschrieben über diesen famosen Klub und seine noch famosere Anhängerschaft, der es gelingt, einfach mal mit 30.000 Frankfurter das Camp Nou in Barcelona zu kapern. Die Bilder davon und auch vom Platzsturm nach dem Finaleinzug gegen West Ham Anfang Mai fanden weltweit Beachtung.

Der 28-Jährige fuhr mit nach Barcelona, Rom oder Bordeaux. Seine Freunde vom Fan-Club »Sektion Pfeffi« (in Anlehnung an einen beliebten Pfefferminzlikör) helfen ihm stets bei der Anreise, wuchten den Rollstuhl in die Busse, Bahnen oder eben auf den Rasen. Ihr Klub besteht seit 2015, die meisten Mitstreiter kennen sich aus Schultagen.

Mit dem Abwehrspieler Hinteregger blieben die Jungs auch danach in Kontakt, wie Sieling berichtet: »Ein Foto von uns war in einer österreichischen Zeitung. Da habe ich kurzerhand Hinti über Instagram angeschrieben, und er hat mir das Blatt besorgt.« Als »denkwürdige Szenen« beschrieben deutsche und österreichische Medien die Bilder von Sieling, Beste und Dominik Zissel, der vor dem wogenden Fan-Meer den Rollstuhl schob.

Doch so ergreifend die Bilder nach dem Spiel gegen West Ham waren, auch für die drei Freunde wartet noch ein emotionales Highlight beim Finale in Sevilla. »Das ist das i-Tüpfelchen«, sagt Sieling.

So meldet er sich in diesen Tagen auch am Telefon aus Spanien. Er reiste mit seinen Freunden über Malaga nach Sevilla an. »Ich habe eine Karte über das normale Bewerbungsverfahren erhalten. Wir sind in F23 im Rolli-Block«, sagt Sieling und fügt mit einem Lachen an: »Aber mal schauen, ob wir da bleiben, wenn die Eintracht gewinnt.«

Er sei natürlich etwas aufgeregt, weil die Rangers Mannschaften wie Dortmund oder Leipzig ausgeschaltet haben. Doch seinem Optimismus tut das keinen Abbruch: »Wir gewinnen 3:0 und die Eintracht wird Europapokalsieger. Die Spieler werden sich unsterblich machen.«