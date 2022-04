RB, in der Bundesliga die bisher erfolgreichste Rückrundenmannschaft, begann in der aktuellen Bestbesetzung, Lukas Klostermann rückte nach Verletzung erstmals seit vier Wochen wieder in die Startelf. Gegner Bergamo hatte dagegen akute Verletzungssorgen in der Abwehr, Trainer Gian Piero Gasperini musste seine Defensive großflächig umbauen.

Leipzig wirkte danach beeindruckt, kam aber durch André Silva immerhin zu einer Großchance, der Portugiese traf nur den Pfosten – so wie auf der Gegenseite auch Stürmer Mario Pasalic kurz vor dem Pausenpfiff. Insgesamt war Leipzig in der Offensive zu umständlich, kam nur ganz selten zu Torgefahr. Der Rückstand zur Halbzeit war verdient.

Dennoch hatten die Italiener den besseren Start. Schon nach 17 Minuten gingen die Gäste in Führung, Luis Muriel setzte sich am Strafraum erst gegen Klostermann durch und ließ dann auch Torwart Peer Gulasci keine Abwehrchance.

Nach dem Wechsel wurde es dann skurril. In der 56. Minute wurde Christopher Nkunku im Strafraum gelegt, der Foulelfmeter war die logische Folge. Silva scheiterte jedoch zunächst an Torwart Juan Musso, der überragend reagierte.

Das Tor fiel dann aber doch – in der nächsten Szene: Eine Flanke von Angelino sprang unglücklich ans Knie von Bergamo-Verteidiger Davide Zappacosta, der vor Leipzigs Willi Orban klären wollte. Gegen seinen eigenen Teamkollegen war Musso dann machtlos.

Auch danach ging es weiter hin und her, erneut landete ein Angriff der Italiener am Pfosten, anschließend hatte Bergamos eingewechselter Stürmer Duvan Zapata die Möglichkeit zur erneuten Führung, in dieser Phase hatte RB das Glück auf seiner Seite und hätte in der Schlussphase dann fast doch noch den Sieg erzwungen: Aber der eingewechselte Dominik Szoboszlai traf völlig frei stehend in der 82. Minute per Kopfball nur die Latte.