Europa-League-Playoffs Eintracht Frankfurt verliert Hinspiel in Straßburg

Eintracht Frankfurt hat das Playoff-Hinspiel für die Qualifikation zur Gruppenphase der Europa League bei Racing Straßburg mit 0:1 (0:1) verloren. Das Tor für die Franzosen erzielte Kevin Zohi in der 33. Minute. Die Eintracht muss damit das Rückspiel in Frankfurt am 29.8. (20.30 Uhr; TV: RTL Nitro) mit zwei Toren Unterschied gewinnen, um nach der regulären Spielzeit in die Gruppenphase einzuziehen. Bei einem 1:0 nach 90 Minuten würde es Verlängerung geben.

Im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Hoffenheim wechselte Eintracht-Trainer Adi Hütter einmal: Lucas Torro begann für Dominik Kohr. Nachdem sich beide Teams in den ersten Minuten abtasteten, übernahm Straßburg mehr und mehr die Kontrolle. In der 11. Minute setzte Stürmer Ludovic Ajorque den Ball aus acht Metern ans Außennetz. Nach einer Straßburger Ecke herrschte in Minute 33 Unordnung im Frankfurter Strafraum, Zohi spitzelte den Ball zur Führung über die Linie. Ajorque hatte fünf Minuten später eine gute Chance auf das 2:0, setze den Ball aber per Außenrist knapp neben den Pfosten.

In die zweite Hälfte starteten die Frankfurter nicht nur mit Goncalo Pacienca für Ante Rebic und Sebastian Rode für Mijat Gacinovic, sondern auch wesentlich besser. Nach nicht einmal einer Minute scheiterte Daichi Kamada aus sieben Metern am Straßburger Torwart Matz Sels.

Vier Minuten später hatte der Japaner erneut eine gute Gelegenheit. Vor seinem von Sels stark parierten Schuss gab es ein Handspiel von Racing-Verteidiger Alexander Djiku, der Schiedsrichter entschied aber nicht auf Elfmeter. Kostic (61.) und Pacienca (85.) vergaben in der Folge noch aussichtsreiche Gelegenheiten für die Hessen.

Racing Straßburg - Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0)

1:0 Zohi (33.)

Straßburg: Sels - Koné, Djik, Mitrovic, Carole - Lala, Martin, Thomasson (76. Mothiba), Lienard - Zohi (64. Sissoko), Ajorque (86. Simakan)

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Torro, Fernandes (78. Kohr), Kostic, Kamada, Gacinovic (46. Rode) - Rebic (46.Pacienca)

Schiedsrichter: Kruzliak (Slowakei)

Gelbe Karten: Martin, Kone, Thomasson / Abraham, Hasebe