Nach der erfolgreichen vergangenen Saison möchte Eintracht Frankfurt unbedingt wieder in die Europa League. Der erneuten Teilnahme ist der Klub mit dem 2:1 (1:1) gegen Flora Tallinn nun einen Schritt nähergekommen. Das Hinspiel in Estland hatte Frankfurt ebenfalls 2:1 gewonnen.

Weiter geht es für die Eintracht am 8. August gegen den FC Vaduz aus Liechtenstein, der überraschend den ungarischen Pokalsieger MOL Vidi aus dem Wettbewerb warf. Das Rückspiel der dritten Runde findet am 15. August statt. In den anschließenden Playoffs qualifizieren sich die Teams für die Gruppenphase der Europa League.

Frankfurts Mittelstürmer Gonçalo Paciência machte nach dem Abgang der beiden Angreifer Luka Jovic und Sébastien Haller Werbung in eigener Sache: Zunächst traf der Portugiese mit dem Kopf zur Führung (37. Minute), dann trat er im zweiten Durchgang zum Strafstoß an und verwandelte sicher (54.). Kurz vor der Halbzeit hatte Mihkel Ainsalu den Ball vom linken Flügel aus hoch ins lange Eck gezirkelt und damit das 1:1 erzielt (40.).

Das Siegtor der Gastgeber fiel nach einer fragwürdigen Entscheidung des dänischen Schiedsrichters Jørgen Burchardt. Nach einer abgeblockten Flanke lief Danny da Costa auf halbrechter Position heran und schoss mit Vollspann auf das Tor. Tallins Linksverteidiger Henri Järvelaid stand in der Schussbahn, drehte sich weg und bekam den Ball gegen den angelegten Ellenbogen. Burchardt entschied auf Strafstoß und Paciência traf flach in die rechte Ecke.

Beinahe hätte der 25-Jährige in der 62. Minute seinen Hattrick perfekt gemacht, als er sich im Strafraum den Ball zum Fallrückzieher vorlegte, jedoch knapp das Tor verfehlte.

Eintracht Frankfurt - Flora Tallinn 2:1 (1:1)

1:0 Paciência (37.)

1:1 Ainsalu (40.)

2:1 Paciência (54., Handelfmeter)

Frankfurt: Wiedwald - da Costa (85. Durm), Touré, Hasebe, N'Dicka - Kamada, Kohr (75. Fernandes), Torro, Kostic - Paciência, Joveljic (67. Gacinovic)

Tallinn: Igonen - Kams, Pürg, Kuusk, Järvelaid - Liivak (60. Alliku), Kreida (78. Poom), Ainsalu, Sinyavskiy - Vassiljev - Sorga (70. Lepik)

Gelbe Karten: Kohr / Pürg, Liivak, Järvelaid, Kuusk

Schiedsrichter: Jørgen Burchardt (Dänemark)