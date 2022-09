Ohne Rodríguez, ohne Ideen

Kurz vor dem Spiel hatte Olympiakos noch einen Erfolg auf dem Transfermarkt vermeldet: James Rodríguez, einstmals beim FC Bayern und Real Madrid unter Vertrag, schloss sich kurz vor dem Transferschluss in Griechenland per Leihe von Al-Rayyan dem griechischen Meister an. Eine Kadernominierung kam für den früheren Weltklassespieler aber noch deutlich zu früh. Ohne den Kolumbianer fehlten Piräus fast in Gänze die Ideen, Freiburgs Torhüter Mark Flekken verlebte einen ruhigen Abend, für einen Aufreger sorgte nur eine wenige Minuten währende Spielunterbrechung nach einer halben Stunde, weil Olympiakos' Fans Pyrotechnik auf das Spielfeld geworfen hatten.