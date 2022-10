Für die Tabelle in Gruppe G erwies sich das Ergebnis als nebensächlich: Qualifiziert waren die Freiburger ohnehin, weil Verfolger Qarabag Agdam nach einer Niederlage gegen Nantes nicht mehr mit den Freiburgern gleich oder gar an ihnen vorbeiziehen kann, steht auch der Gruppensieg vorzeitig fest. Damit entgehen die Freiburger im Sechzehntelfinale den Teams, die aus der Champions League in die Europa League absteigen. Bei der abschließenden Partie gegen Qarabag am 3. November (18.45 Uhr, Stream: RTL+) geht es sportlich demnach für die Breisgauer um nichts mehr.