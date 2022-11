Zum Abschluss der Europa-League-Gruppenphase hat der SC Freiburg beim aserbaidschanischen Klub Qarabağ FK einen Punkt geholt und 1:1 (1:0) gespielt. In Baku veränderten die Freiburger, die bereits vor der Partie als Gruppensieger feststanden, ihre Startelf auf zehn Positionen. Im Vergleich zum Ligaspiel gegen Schalke 04 verblieb einzig Kapitän Christian Günter in der Anfangsformation. Für die zum Großteil aus Ergänzungsspielern zusammengestellte Mannschaft war Nils Petersen per Elfmeter erfolgreich (25. Minute), der Ausgleich gelang Owusu in der Nachspielzeit (90.+1).