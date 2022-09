Freiburg zittert den Sieg über die Zeit

Durch den Anschlusstreffer blieb das Spiel in der zweiten Hälfte spannend. Die Freiburger hatten Probleme, wieder so zur Spielkontrolle zu finden wie noch in der Anfangsphase. Gleichzeitig fehlte vorne die Durschlagskraft, am nächsten kam nach dem Seitenwechsel noch Nils Petersen per Kopf einem weiteren Freiburger Torerfolg (64.). Umgekehrt hatte Qarabağ nun mehr Abschlüsse, allerdings keine Großchancen, und erhielt trotz lautstarker Proteste auch keinen Foulelfmeter, als Kiliann Sildillia den umtriebigen Abdellah Zoubir im Strafraum aus der Balance brachte (81.).