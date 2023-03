Danach fand Freiburg besser ins Spiel, wagte sich auch mal nach vorne und war in der Rückwärtsbewegung meistens aufmerksam. Gefährlich blieb aber vor allem Juventus, das einen deutlich besseren Eindruck machte als noch in der Hinrunde. Damals scheiterten die Norditaliener in der Champions League als Gruppendritter hinter Benfica und Paris Saint-Germain mit lediglich drei Punkten und mussten den Gang in die Europa League antreten.