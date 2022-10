Sieg gegen Braga in der Europa League Union Berlin hat das Weiterkommen weiter selbst in der Hand

Knoche macht's wie gegen Malmö

In der zweiten Hälfte brachte dann ein Eingriff des Video-Assistenten die eine Großchance, die Union brauchte: Fabiano war der Ball nach einer Flanke von Janik Haberer an den Oberarm gesprungen, ein ausgiebiger Check am Monitor veranlasste Schiedsrichter Craig Pawson zum Elfmeterpfiff. Weil der etatmäßige Schütze Jordan nach schwacher Leistung bereits ausgewechselt worden war, trat Abwehrspieler Knoche an. Der hatte schon im Heimspiel gegen Malmö kurz vor Schluss einen Elfmeter verwandelt, auch diesmal behielt er die Nerven vom Punkt (68.). Kurz vor Schluss zeigte Union-Keeper Frederik Rönnow noch eine kleine Unsicherheit bei einem Freistoß (89.), letztlich brachten die Eisernen den knappen Sieg aber über die Zeit.