Auch ein aktiver Michel kann Union Berlin nicht retten

Nach der Pause bot sich den Gästen sogar noch die Chance, die Führung auszubauen. Frederik Rønnow unterschätzte im Berliner Tor eine Hereingabe, Dante Vanzeir aber setzte seinen Kopfball zu hoch an (54.). Erst die Hereinnahme von Sven Michel in der 60. Spielminute wirkte sich belebend auf die Offensivbemühungen Unions aus, in der Schlussphase kamen die Gastgeber zumindest zu einigen Abschlüssen. Wirklich für Gefahr sorgte auch von diesen aber keiner.

Im Parallelspiel in der Europa-League-Gruppe D setzte sich Braga in Schweden 2:0 bei Malmö FF durch. Braga ist am kommenden Donnerstag (21 Uhr, Stream: RTL+) der nächste Gegner Union Berlins, wenn es für die Köpenicker zum Auswärtsspiel nach Portugal geht.