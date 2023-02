Die Woche könnte für Union sogar noch besser werden. Am kommenden Wochenende hat Union Berlin die Chance, in der Bundesliga an Bayern München vorbeizuziehen. Union spielt am Sonntag auswärts bei den Münchnern (17.30 Uhr). Derzeit hat das Spitzentrio FC Bayern, Borussia Dortmund und Union Berlin jeweils 43 Punkte auf dem Konto.

Union Berlin ist zudem noch im DFB-Pokal-Viertelfinale vertreten und trifft dort auf Eintracht Frankfurt (4. April). Die Achtelfinal-Paarungen der Europa League werden ab dem 9. März ausgetragen. Eine Übersicht zum Wettbewerb mit allen Ergebnissen finden Sie hier.