In der anderen Partie der Gruppe D spielten Union Saint-Gilloise und Sporting Braga 3:3 (1:3). Saint-Gilles ist mit zehn Punkten Tabellenführer vor Braga (7), Union (6) und Malmö (0). Union ist damit mindestens Dritter und spielt so auf jeden Fall weiter international, weil der dritte Platz zur Teilnahme an der Conference League berechtigt.