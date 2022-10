Union Berlin hat zum ersten Mal in dieser Europa-League-Saison ein Spiel gewonnen. Bei Malmö FF siegte der Bundesliga-Tabellenführer durch ein Tor von Sheraldo Becker (68. Minute) 1:0 (0:0.).

Die Partie wäre am Mittwochabend aber beinahe abgebrochen worden, nachdem in der 57. Spielminute mehrere Feuerwerkskörper in Richtung Spielfeld geflogen waren. Schiedsrichter Halil Umut Meler beorderte die Teams daraufhin in die Kabinen und unterbrach das Spiel für rund 30 Minuten. Die Lage war zunächst unübersichtlich, auf TV-Bildern sah es aber so aus, als seien die Böller aus dem Block der Union-Fans gekommen. Mehrere Fans beider Mannschaften wurden von Sicherheitskräften aus dem Stadion geführt.