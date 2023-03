Beide Teams trafen bereits in der Gruppenphase aufeinander, beide Spiele entschied die jeweilige Auswärtsmannschaft 1:0 für sich. Und auch dieses Mal tat Union Saint-Gilloise zu Beginn einiges, damit diese Serie Bestand hat. Zwar waren die Berliner am Anfang die bessere Mannschaft, richtig gefährlich wurden sie aber nicht. Stattdessen brachte Victor Boniface die Belgier per abgefälschtem Distanzschuss in Führung (28. Minute).