Die Play-offs steigen am 16. und 23. Februar, ehe am 9. und 16. März die Achtelfinals anstehen. Das Finale findet am 31. Mai 2023 in Budapest statt.

Ein Duell der großen Namen liefern sich der FC Barcelona und Manchester United. Beide Teams gehörten jahrelang zu den besten Teams Europas, hatten zuletzt aber den Anschluss an die internationale Spitze verloren.

Die Paarungen im Überblick:



FC Barcelona – Manchester United