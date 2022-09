Die Köpenicker bekamen es also mit einem Gegner auf Augenhöhe zu tun – und boten den Zuschauern ein Spiel auf Augenhöhe. Eine erste Chance von Sheraldo Becker lenkte Bragas Torhüter Matheus zur Ecke ab, die köpfte im Anschluss der in der Vorsaison noch an Braga verliehene Union-Verteidiger Diogo Leite an die Latte (15.). Kurz vor der Pause vergab in einer zu großen Teilen im Mittelfeld stattfindenden Partie dann auch Braga eine Großchance zur Führung, Simon Banza scheiterte aus spitzem Winkel an Union-Torwart Frederik Rønnow (45.+2).