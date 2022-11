Doch auch ohne die gewohnte Unterstützung von den Rängen brachte Union die gewohnte Effizienz auf den Platz. Sven Michel spitzelte früh eine Flanke von Sturmpartner Sheraldo Becker ins Tor (6.). Danach hielt die Defensive stand. Für Druck sorgte vor allem der SC Braga im Parallelspiel, dessen Führung gegen Malmö für Union bedeutete, dass nur ein Sieg zum Weiterkommen reichen würde.

Rönnow zur Pause raus

Zur Pause musste Union Berlin den Torwart tauschen: Frederik Rönnow hatte sich verletzt, Ersatzmann Lennart Grill vertrat den Dänen. Die bereits sicher für das Achtelfinale qualifizierten Belgier aber spielten nur selten zwingend nach vorne, Becker vergab kurz vor Schluss gar die Chance auf das 2:0 (85.). In der Zwischenrunde erwartet Union nun einer der Drittplatzierten der Champions-League-Gruppenphase, mögliche Gegner bei der Auslosung in Nyon am kommenden Montag sind Juventus Turin und der FC Barcelona. Gespielt wird die erste K.o.-Runde am 16. und 23. Februar.