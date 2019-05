Frankfurts Gegner FC Chelsea Der Blues der Blues

Als die Ära von Roman Abramowitsch beim FC Chelsea noch jung und aufregend war, recherchierte ein englischer Zeitungsreporter exakt, auf welch mysteriöse, glamouröse Weise - Privatjet, Yacht, gepanzerte Limousine - der russische Milliardär alle zwei Wochen zu den Spielen der Blues anreiste.

Die Geschichte kam im Umfeld des Oligarchen nicht gut an, man verstand sie dort als Sicherheitsrisiko. Ein Mittelsmann teilte dem Journalisten am Telefon mit Nachdruck mit, dass er sich in Zukunft doch besser auf rein sportliche Themen konzentrieren solle.

Knapp 16 Jahre nach der Übernahme des Westlondoner Vereins durch den Rohstofftycoon wird um dessen genaue Anreisepläne kein Geheimnis mehr gemacht. Sein Sitz auf der Gegengerade bleibt ja schon seit vielen Monaten leer. Im Mai 2018 hat der 53-Jährige den Antrag auf die Verlängerung seines Investoren-Visums zurückgezogen und der Stamford Bridge den Rücken gekehrt. Wie viele dem Kreml nahe stehenden Russen bekam er in Großbritannien Probleme mit der Aufnahmegenehmigung, als Theresa Mays Regierung nach dem Giftanschlag auf den Ex-Geheimagenten Sergej Skripal in Salford (März 2018) als Vergeltungsaktion gegen Wladimir Putin den Druck auf die schwerreiche "Londongrad"-Community erhöhte.

Abramowitsch soll 3,3 Milliarden Euro als Kaufpreis aufgerufen haben

Abramowitsch verzichtete erstmals seit zehn Jahren auf den Kauf einer Stadionloge, für die er zuvor pro Saison mindestens eine Million Pfund ausgegeben hatte. Der Rückzug des Mannes, der Chelsea nach 2003 zu einem internationalen Spitzenklub hochpäppelte, ist nicht nur von symbolischer Natur. Im Zuge von Abramowitschs Visum-Schwierigkeiten teilte Chelsea mit, dass die Pläne für den milliardenteuren Ausbau der Spielstätte an der Fulham Road auf 60.000 Plätze "wegen unvorteilhafter Investitionsbedingungen" auf unbestimmte Zeit ausgesetzt seien. Der FC Chelsea steht vor einer ungewissen Zukunft. Am Abend treten die Londoner im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals bei Eintracht Frankfurt an (21 Uhr/Liveticker bei SPIEGEL ONLINE, TV: RTL).

Der Verein dementiert zwar energisch Berichte, wonach der Verein zum Verkauf stünde, doch in der Londoner Finanzwelt hört man immer wieder, dass Gespräche stattfinden. Gerade in Amerika sollen sich zahlreiche Firmen für das in bester Lage unweit der Themse situierte Fußballunternehmen interessieren, was vielleicht auch erklärt, warum Chelsea im Januar den 20 Jahre alten US-Nationalspieler Christian Pulisic für 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund für die kommende Saison verpflichtete.

Stuart Franklin / Getty Images Christian Pulisic wurde von Chelsea für 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund verpflichtet - auch als Zugpferd für die USA.

Selbst mit dem in seiner Heimat als Superstar gefeierten Pulisic als mögliches Zugpferd wird es jedoch nicht einfach werden, einen geeigneten Käufer zu finden. Abramowitsch hat dem Vernehmen nach einen Kaufpreis von 3,3 Milliarden Euro aufgerufen. Darin enthalten wäre die Rückzahlung von 1,5 Milliarden Euro, die er dem Verein als unverzinsliches Darlehen zur Verfügung gestellt hat, aber noch nicht die vergleichbaren Kosten für den aus Wettbewerbsgründen dringend benötigten Stamford-Bridge-Neubau.

Chelseas eher kleines Stadion wirkt mit einer Kapazität von 40.000 Zuschauern und seinem antiquierten Wellblech-Charme im Vergleich zu den Stahl- und Glasbauten von den Londoner Rivalen Arsenal und Tottenham Hotspur wie ein Relikt aus dem viktorianischen Zeitalter.

Ab Sommer 2020 droht eine Transfersperre durch die Fifa

Zusätzlich verkompliziert wird die blaue Gemengelage durch eine drohende Transfersperre bis Sommer 2020 durch die Fifa. Chelsea wurde vom Verband in erster Instanz schuldig gesprochen, im großen Stil gegen die Auflagen für die Verpflichtung von Nachwuchsspielern verstoßen zu haben. Es gibt noch keinen Termin für die Verhandlung des Einspruchs der Londoner und dementsprechend keine Möglichkeit, die Kaderplanungen für die nächste Spielzeit ernsthaft voranzutreiben.

Den belgischen Flügelstürmer Eden Hazard zieht es zu Real Madrid, Englands Jungstar Callum Hudosn-Odoi, derzeit an der Achillessehne verletzt, zu den Bayern. Doch wie kann Chelsea beide gehen lassen, wenn man möglicherweise keinen Ersatz kaufen darf und dazu auch nicht weiß, ob man in den Genuss der Champions-League-Millionen kommt? Geschäftsführerin Marina Granowskaia muss, den Kombattanten aus der letzten "Game of Thrones"-Folge nicht unähnlich, momentan nahezu in völliger Dunkelheit operieren.

Abhilfe könnte der reichste Mann Großbritanniens leisten. Sir Jim Ratcliff, 66, bestätigte am Mittwoch, dass es Verhandlungen mit Chelsea gebe. "Man kann nichts ausschließen, aber ich weiß nicht, wo diese Gespräche am Ende hinführen", sagte der Besitzer des Petrochemie-Konzerns Ineos.

Ob der wegen Frackingbohrungen seines Unternehmens im Norden des Landes angefeindete Unternehmer (geschätztes Privatvermögen 14 Milliarden Euro) und prominente Brexit-Fan nach der Übernahme des Sky-Radsport-Teams der Öffentlichkeit eine zusätzliche Angriffsfläche bieten will, ist allerdings ebenso fraglich wie die grundsätzliche Entschlossenheit des ständig zwischen Moskau, Tel Aviv und der Karibik hin und her pendelnden Russen Abramowitsch, sich tatsächlich von seinem Lieblingsspielzeug zu trennen.

Vertraute berichten, dass im Privatjet, auf der Yacht und in der Limousine des Exil-Regenten noch immer verlässlich der Fernseher läuft, wenn seine Blues kicken.