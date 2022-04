Nach der Attacke auf zwei Rundfunkreporter der ARD beim Europa-League-Halbfinale von Eintracht Frankfurt bei West Ham United (2:1) hat der Hessische Rundfunk heftige Kritik am englischen Klub geübt und den tätlichen Angriff scharf verurteilt. »Ein Fußballstadion ist kein rechtsfreier Raum«, sagte Programmdirektorin Gabriele Holzner in einer Mitteilung des Senders.

Man erwarte »vom veranstaltenden Verein, dass er Bedingungen auch für Reporter der Gastmannschaft schafft, so dass diese ihren Job ohne Angst vor Übergriffen machen können«, fügte Holzner an. Schläge und körperliche Gewalt seien in keinem Fall tolerierbar.

Den betroffenen Rundfunkreportern Tim Brockmeier und Philipp Hofmeister geht es nach eigenen Angaben gut. Ihren Schilderungen zufolge bekamen sie am Donnerstagabend während des Halbfinal-Hinspiels im Londoner Olympiastadion »mehrfach Faustschläge an den Hinterkopf, in den Nacken, in den Rücken«. Das sei nicht »die feine englische Art«, schrieb Brockmeier bei Twitter. Er bedankte sich bei den Medienmitarbeitern des hessischen Bundesligisten, aber auch des gastgebenden Premier-League-Klubs, »die uns in der Pause regelrecht in Sicherheit gebracht haben, bringen mussten«.