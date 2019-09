Der FC Bayern wurde siebenmal in Folge Meister, Juventus in Italien achtmal, Barcelona gewann acht der vergangenen elf Meisterschaften, Paris sechs der letzten sieben, und in England holte Manchester City zuletzt 98 und 100 Punkte. Keines dieser Teams schaffte es vergangene Saison ins Champions-League-Finale. Genau so wenig in das des Vorjahrs. Und das davor.

Wenn nicht die jeweils besten Mannschaften ihres Landes den Champions-League-Titel holen, wie will man dann bestimmen, wer wirklich die beste ist?

Am Abend beginnt die neue Saison in der Königsklasse, unter anderem mit dem Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona (21 Uhr; Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky). Zum Wettbewerb gehören aber auch Teams wie der KRC Genk oder Dinamo Zagreb, Meister in ihren Ländern zwar, doch sie dürften chancenlos sein. Wollen Sie wirklich wissen, wer von beiden die weniger schlechten Aussichten aufs Achtelfinale hat? Eben.

Wir wählen deshalb einen neuen Ansatz.

Nicht die Teilnahme an der Champions League ist entscheidend, um in die SPIEGEL-Europarangliste zu gelangen, sondern die Qualität - zumindest wie wir sie einschätzen. Die entscheidenden Faktoren sind die Qualität von Kader und Trainer sowie die Leistung aus der jüngeren Vergangenheit.

Dafür haben wir den Schnitt der Punkte, erzielten und kassierten Tore aus den vergangenen 20 Pflichtspielen berechnet. Dabei gibt es auch für Erfolge in Pokalpartien Punkte, und zu Beginn einer Spielzeit werden auch Begegnungen aus der Vorsaison gewertet. Nicht jeder Gegner ist gleich stark, nicht jedes Spiel gleich wichtig. Deshalb fließt neben der Statistik unsere redaktionelle Einschätzung ein.

Hier sind sie, die aktuell 20 besten Klubs in Europa: