Auch Bundeskanzler Olaf Scholz, der das Finale der Fußball-EM der Frauen live im Stadion verfolgt hatte, gratulierte der englischen Mannschaft. »Glückwunsch an die Lionesses zur Europameisterschaft und an die DFB-Frauen für die Weltklasse-Leistung in einem engen Spiel«, schrieb Scholz auf Twitter. »Das war ein mitreißendes Turnier und ganz Deutschland ist stolz auf dieses Team.«