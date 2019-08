Der Deutsche Fußball-Bund und Eurosport haben eine Kooperation zur Ausstrahlung der Bundesliga der Frauen in den nächsten drei Spielzeiten geschlossen. Wie der DFB mitteilte, wird der Fernsehsender bereits in dieser Saison am Freitagabend das Topspiel der Bundesliga live im Free-TV übertragen.

Das Saisoneröffnungsspiel zwischen dem 1. FFC Frankfurt und dem 1. FFC Turbine Potsdam (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) ist das erste Topspiel der Bundesliga der Frauen, das von Eurosport ausgestrahlt wird.

"Unser Ziel ist es, das Topspiel und damit die Frauen-Bundesliga im Free-TV am Freitagabend zu etablieren", teilte Eurosport mit: "Die Fußball-WM hat in diesem Sommer wieder gezeigt, dass die Deutschen großes Interesse am Frauenfußball haben."