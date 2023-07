Demichelis war 2003 vom Rio de la Plata zum FC Bayern gewechselt. Zwischen 2003 und 2010 absolvierte er 174 Spiele für die Münchner und gewann unter anderem je viermal die deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal. In den folgenden Jahren spielte er in Europa für FC Malaga, Atletico Madrid, Manchester City, Espanyol Barcelona und erneut Malaga. Für die argentinische Natinalmannschaft lief Demichelis in 51 Partien auf.