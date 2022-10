Eberl war Ende Januar unter Tränen nach 23 Jahren als Manager von Borussia Mönchengladbach zurückgetreten. Er begründete den Abgang mit seiner psychischen Belastung und sagte: »Ich will einfach raus, ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Ich will Spaß haben. Ich will Max Eberl sein.« Mitte September gab RB Leipzig dann seine Verpflichtung als Sportdirektor zum Dezember bekannt.