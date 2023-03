»Durch meine schwere Knieverletzung im Frühjahr 2022 habe ich gemerkt, dass es sich richtig anfühlt, in der Nationalmannschaft aufzuhören«, sagte Marozsán.

Die gebürtige Ungarin hatte sich im vergangenen April beim 2:3 in der WM-Qualifikation in Serbien einen Kreuzbandriss zugezogen und die Europameisterschaft in England verpasst. Die WM vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland ist nun kein Thema mehr für sie.