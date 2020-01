Der FC Liverpool hat im FA Cup die vierte Runde erreicht. Gegen den Lokalrivalen FC Everton gewann der Premier-League-Tabellenführer 1:0 (0:0) dank eines Traumtors von Curtis Jones. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler traf mit einem Schlenzer aus 20 Metern ins rechte obere Toreck (71. Minute).

Die Startaufstellung der Reds ließ einen anderen Spielverlauf vermuten: Neben Jones beorderte Jürgen Klopp vier weitere Nachwuchsspieler in die Anfangself. Ein sechster kam hinzu, als Routinier James Milner verletzungsbedingt für Yasser Larouci weichen musste (9.).

Während es für englische Spitzenklubs üblich ist, ihre besten Spieler in kleineren Pokalwettbewerben zu schonen, gilt der FA Cup als prestigeträchtig. Carlo Ancelotti schickte den FC Everton entsprechend in Bestbesetzung aufs Feld. Dass der FC Liverpool auf den eigenen Nachwuchs setzte, lag auch an Verletzungen: Viele der eigentlichen Rotationsspieler wie Naby Keïta und Xherdan Shaqiri standen für die Partie nicht zur Verfügung.

FC Middlesbrough - Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)

Tottenham Hotspur und José Mourinho müssen nachsitzen: Beim Zweitligisten FC Middlesbrough kam der Champions-League-Finalist von 2019 nicht über ein Unentschieden hinaus. Damit wird ein Wiederholungsspiel fällig.

Ohne den verletzten Torjäger Harry Kane ließ Tottenham lange Zeit die nötige Torgefahr vermissen. Zu Beginn der zweiten Hälfte ging Middlesbrough durch einen Treffer von Ashley Fletcher sogar in Führung (50.), ehe Lucas Moura per Kopf den Ausgleich erzielte (61.). In der Schlussviertelstunde kam der deutsche U21-Nationalspieler Lukas Nmecha für Middlesbrough zu einem Kurzeinsatz.

Crystal Palace - Derby County 0:1 (0:1)

Wayne Rooney hat mit Derby County für eine Überraschung gesorgt: Der einstige englische Nationalspieler führte sein Team zum Sieg über den Premier-League-Klub Crystal Palace. Seit Anfang Januar ist Rooney Kapitän des Zweitligisten und Co-Trainer von Chefcoach Phillip Cocu. Zuvor hatte der Angreifer anderthalb Jahren bei D.C. United in der US-amerikanischen Major League Soccer gespielt.

REUTERS Wayne Rooney überzeugt bei Derby County als Spielmacher

Während Stürmer Chris Martin das Tor des Tages für Derby erzielte (32.), glänzte Rooney in neuer Rolle: Aus dem Mittelfeld heraus verteilte der 34-Jährige die Bälle. In der Schlussphase profitierten die Gäste zudem von einer Roten Karte gegen Palace-Sechser Luka Milivojevic. Dessen Nebenmann, Ex-Bundesliga-Profi Max Meyer, war bereits in der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt worden (39.).

Weitere Ergebnisse der Premier-League-Klubs:

FC Chelsea - Nottingham Forest 2:0 (2:0)

Sheffield United - AFC Fylde 2:1 (1:0)

Manchester City - Port Vale 4:1 (3:0)

AFC Bournemouth - Luton Town 4:0 (1:0)

Leicester City - Wigan Athletic 2:0 (2:0)

FC Watford - Tranmere Rovers 3:3 (3:0)

FC Southampton - Huddersfield Town 2:0 (0:0)

FC Fulham - Aston Villa 2:1 (0:0)

Wolverhampton Wanderers - Manchester United 0:0 (0:0)

AFC Rochdale - Newcastle United 1:1 (0:1)

FC Burnley - Peterborough United 4:2 (3:1)