Manchester City erreicht Pokal-Halbfinale Diesmal trifft Haaland nur dreifach

Der nächste Bayern-Gegner in der Champions League hatte am Samstag im eigenen Stadion nur in der Anfangsphase Probleme mit dem Zweitligisten. Das Team des früheren HSV-Profis Vincent Kompany spielte unbekümmert auf und hätte sogar in Führung gehen können. Vier Tage nach dem 7:0 in der Champions League bei RB Leipzig mit dem Fünfer-Pack von Haaland hatte Trainer Pep Guardiola sein Team auf sieben Positionen verändert - auch Kapitän İlkay Gündoğan saß auf der Bank.