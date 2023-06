Mann des Tages war der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan: Er führte den Anstoß aus und traf 13 Sekunden später mit seiner nächsten Ballberührung. Per Volley von der Strafraumgrenze brachte er City 1:0 in Führung. Auch sein 2:1 (51. Minute) erzielte Gündoğan per Direktabnahme und aus ähnlicher Distanz, diesmal nach einem Eckball. Bruno Fernandes hatte zwischenzeitlich per Elfmeter ausgeglichen (33.).