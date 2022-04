Der FC Liverpool ist der erste Finalist der diesjährigen FA-Cup -Saison – und hat im Halbfinale den wohl größten Konkurrenten souverän aus dem Wettbewerb geworfen. In Wembley setzte sich das Team von Trainer Jürgen Klopp 3:2 (3:0) gegen ein Manchester City durch, bei dem Pep Guardiola allerdings auch zahlreiche Stammspieler schonte. Ibrahima Konaté köpfte nach einem Eckball das Führungstor (9. Minute), Sadio Mané legte doppelt nach (17./45.) und profiterte dabei auch von einem großen Patzer von City-Torhüter Zack Steffen. Jack Grealish konnte verkürzen (47.), Bernardo Silva brachte City erst in der Nachspielzeit noch einmal auf ein Tor heran (90.+1).

Dass der Keeper der Citizens Steffen hieß und nicht wie sonst Ederson, lag eben an Guardiolas Rotation. Nach den Champions-League-Rückspielen am Mittwoch veränderten beide Trainer ihre Startelf auf sieben Positionen. Während Liverpool aber in der Königsklasse gegen Benfica seine Stars bereits schonen und sie nun in die Anfangsformation zurückkehren lassen konnte, musste City sich gegen Atlético bis zur letzten Spielminute mit der besten Mannschaft aufreiben – so schafften es Spieler wie Steffen oder Grealish, der die ungewohnte Mittelstürmer-Position übernahm, neu ins Team.