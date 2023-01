Beim Debüt von WM-Entdeckung Cody Gakpo hat der deutsche Teammanager Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool den Einzug in die vierte Runde des FA Cups vorerst verpasst. Nach dem 2:2 (1:1) gegen die Wolverhampton Wanderers an der Anfield Road müssen die Reds nun am 17. Januar zum Wiederholungsspiel im Stadion der Wolves antreten.