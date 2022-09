Wiederholungsspiel am kommenden Dienstag

Zumindest die Social-Media-Abteilung des Klubs reagierte humorvoll. »Wir sehen uns am Dienstagabend«, schrieb diese mit Blick auf das nach dem 0:0 am Samstag fällige Entscheidungsspiel, »hoffentlich gibt es unterwegs genügend Pinkelpausen.« Gegner Shepton warb in einem Tweet um einen Spielsponsor – aus dem Sanitärbereich.