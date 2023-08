Die Maßnahmen sind eine Reaktion auf Ausschreitungen vor dem Qualifikationsspiel zur Champions League zwischen AEK und Dinamo Zagreb am 7. August. Trotz Einreiseverbots waren kroatische Fans nach Griechenland gefahren und hatten am Spielort in der Athener Vorstadt Nea Filadelfia für Verwüstungen gesorgt. Ein 29 Jahre alter AEK-Fan kam dabei durch Messerstiche ums Leben. 102 kroatische Randalierer sitzen bis heute in Gewahrsam.