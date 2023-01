Urteil nach Nizza-Krawallen Fan des 1. FC Köln erhält 18 Monate Freiheitsstrafe

Der europäische Fußballverband Uefa hatte gegen beide Klubs Strafen ausgesprochen. So musste der FC 100.000 Euro Strafe zahlen und durfte für die weiteren Auswärtsspiele in der Conference League in Belgrad und beim 1. FC Slovacko keine Tickets verkaufen.

Der Prozess in Bergisch Gladbach war der Auftakt des juristischen Nachspiels. Am 31. Januar stehen in Köln zwei weitere mutmaßlich beteiligte Randalierer vor Gericht. Ihnen wird unter anderem gefährliche Körperverletzung und ein besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs vorgeworfen.