Fußball-WM 2023 »Kopf hoch, nächstes Spiel muss gewonnen werden«

Jubel bei den einen, Enttäuschung bei den anderen: Ein spätes Gegentor verhinderte im Spiel gegen Kolumbien einen vorzeitigen Einzug der deutschen Fußballerinnen ins Achtelfinale der WM. Im zweiten Gruppenspiel half auch ein Treffer von Alexandra Popp in der 89. Minute nicht. Die DFB-Auswahl kassierte am Sonntag noch ein 1:2 gegen die Südamerika-Vizemeisterinnen.

Das hatten sich viele Fans beim Public Viewing in Berlin vermutlich ganz anders vorgestellt.

O-Töne:

»Naja, mir gings schon mal besser. Ich hatte fest auf einen deutschen Sieg gehofft. Und war auch guter Dinge nach dem 6:0. Aber Kolumbien war sehr stark und deutlich stärker tatsächlich als ich sie erwartet haben und letztlich haben sie verdient gewonnen.«

»Mir geht es ziemlich schlecht. Ich habe es schon knapp erwartet, aber dann doch nicht so, dass wir einfach zu wenig Chancen herausgespielt haben. Ich habe die Hoffnung noch nicht verloren, aber da muss noch einiges passieren, glaube ich.«

Am Austragungsort Sydney waren die kolumbianischen Fans in Überzahl – und feierten nach dem Spiel ihre Mannschaft. Ihre Verteidigerin Manuela Vanegas verwandelte noch spät in der Nachspielzeit einen Eckball.

O-Töne:

»Ich habe keine Stimme mehr, weil ich bis zur letzten Sekunde herumgeschrien habe. Ich denke, dass es jetzt an der Zeit ist, den Frauenfußball in Kolumbien zu feiern, anders als bisher. Wie man gesehen hat, haben wir gespielt, als wären wir zu Hause. Das Stadion war voller Kolumbianerinnen und Kolumbianer, und am Ende haben wir gewonnen, und das ist, was zählt. Lasst uns Kolumbien bei dieser Weltmeisterschaft weiter unterstützen!«

»Wir sind sehr traurig. Ich finde, sie hätten den Sieg verdient. Sie haben viel besser gespielt, aber Kolumbien hat all ihre Chancen genutzt und in Tore verwandelt. So läuft das im Fußball nun mal, nicht wahr?«

»In der Gruppe ist noch alles offen. Wir können es noch schaffen können. Hoffentlich klappt jetzt alles und wir schaffen es noch am Ende.«

Am Donnerstag trifft das DFB-Team auf den Tabellenletzten Südkorea. Und nicht nur beim Public Viewing in Berlin hoffen natürlich einige Deutsche auf ein Weiterkommen ihrer Spielerinnen.

O-Ton:

»Ich bin sehr optimistisch für Donnerstag. Aber ich merk schon, in der Abwehr fehlen, Hegering, Sara Doorsoun früh ausgewechselt… Das war schon ein bisschen schwierig für mich zu verkraften. Aber ja, es ist passiert. Und Kopf hoch, nächstes Spiel muss gewonnen werden.«