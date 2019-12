Der FC Arsenal hat einen Nachfolger für Unai Emery gefunden: Der Premier-League-Klub hat Mikel Arteta als neuen Trainer präsentiert. Arteta war als Profi jahrelang bei den Gunners aktiv, zuletzt war er Co-Trainer von Spitzenklub und Ligakonkurrent Manchester City.

"Das ist eine große Ehre. Arsenal ist einer der größten Vereine der Welt. Wir müssen um die Top-Trophäen kämpfen", sagte Arteta und fügte an: "Wir alle wissen, dass es viel zu tun gibt. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir es schaffen".

Dass Arteta neuer Arsenal-Coach werden würde, hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Am Donnerstag hatte "The Athletic" geschrieben, der Spanier habe bereits seine Abschiedsrede in Manchester gehalten.

Die Verpflichtung ist aus Arsenal-Sicht ein Wagnis. Erfahrung als Cheftrainer hat der 37-Jährige nämlich keine, seit der Saison 2016/2017 war er Assistent von Coach Pep Guardiola. Für Arteta spricht, dass er den FC Arsenal kennt und im Klub ein hohes Ansehen genießt. Von 2011 bis 2016 hat er für die Gunners gespielt, war zeitweise Kapitän.

Guardiola hatte bereits im Vorfeld gesagt, dass er einen Wechsel zu Arsenal nicht verhindern werde. "Arsenal war sehr wichtig für ihn", sagte er: "Er beendete dort seine Karriere, das ist einer der größten Klubs des Landes. Ich wünsche ihm nur das Beste."

Arteta steht vor keiner leichten Aufgabe. In der Tabelle liegt der ambitionierte Klub derzeit auf einem enttäuschenden zehnten Platz, ihm gelangen nur fünf Siege aus den ersten 17 Ligaspielen. Der Rückstand auf den vierten Rang, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, beträgt sieben Punkte. Damit droht Arsenal zum vierten Mal hintereinander den wichtigsten Klubwettbewerb überhaupt zu verpassen.

Ende November hatte sich Arsenal von Trainer Unai Emery getrennt, der im Sommer 2018 Klublegende Arsène Wenger beerbt hatte. Die Trennung von Emery hatte aber keinen positiven Effekt: Auch unter Interimscoach Fredrik Ljungberg gewann das Team nur eines von fünf Pflichtspielen.