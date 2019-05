Premier-League-Klub FC Arsenal sorgt sich beim Europa-League-Finale um die Sicherheit seines Mittelfeldspielers Henrikh Mkhitaryan. Das Endspiel gegen den Londoner Lokalrivalen FC Chelsea soll am 29. Mai in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku stattfinden. Mkhitaryans Heimatland Armenien und Aserbaidschan liegen jedoch wegen eines Grenzstreits im Dauerkonflikt.

"Wir ersuchen die Uefa um Garantien, dass es für ihn sicher sein wird, nach Baku zu reisen", sagte ein Arsenal-Sprecher. Noch lägen dafür keine akzeptablen Garantien vor. Der Verein sei "natürlich hochgradig besorgt", dass der Austragungsort des Finales eine Teilnahme des ehemaligen BVB-Profis unmöglich machen könne.

In dieser Saison spielten die Londoner in der Gruppenphase bereits in Aserbaidschan gegen Qarabag Agdam, verzichteten beim Auswärtsspiel (3:0) wegen des Konflikts zwischen den beiden Ländern um die Region Berg-Karabach jedoch auf den 30 Jahre alten Mittelfeldspieler.

Auch 2015, als Mkhitaryan noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand, verzichtete der BVB bei FK Qäbälä auf seine Dienste. "Wir haben die Lage geprüft, und es herrscht zwischen Armenien und Aserbaidschan eine derartige Konfliktsituation, dass wir hier auch eine persönliche Fürsorgepflicht gegenüber unserem Spieler haben", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke damals.

Der Grenzkonflikt um Berg-Karabach schwelt seit Jahrzehnten und hat laut den Vereinten Nationen mehrere zehntausend Todesopfer gefordert, immer wieder ist es noch zuletzt zu Gewaltausbrüchen gekommen. Im Vorjahr eskalierte die Lage erneut, beide Seiten standen kurz vor kriegerischen Auseinandersetzungen. Beide Seiten sind zutiefst verfeindet, es gibt keine diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern.