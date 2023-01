Nach dem Sieg des FC Arsenal im Stadtduell beim Erzrivalen Tottenham Hotspur ist Torwart Aaron Ramsdale von einem Zuschauer attackiert worden.

Der Fan traf den 24 Jahre alten Arsenal-Keeper in den Rücken, als dieser sich hinter dem Tor eine Flasche holte. Videos in den sozialen Netzwerken legen nahe, dass Ramsdale dabei leicht getroffen worden ist. Der Torwart hatte sich anschließend sofort zum Fan umgedreht, der bei seinem Tritt auf einer Werbebande stand und anschließend in Richtung Ausgang flüchtete. Ein Ordner ging umgehend dazwischen, immer mehr Spieler beider Mannschaften kamen dazu, es entwickelt sich eine tumultartige Szene. Kurz vor dem Tritt war der Keeper mit Tottenham-Stürmer Richarlison aneinandergeraten.