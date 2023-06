»Ich will einfach mehr spielen, am liebsten bei Bayern München. Und ansonsten bei einem Verein, bei dem ich zu 100 Prozent spiele«, sagte er nun »De Telegraaf«. Zuletzt war Gravenberch mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht worden.

Milner geht von Liverpool nach Brighton

Der ehemalige englische Nationalspieler James Milner wechselt innerhalb der Premier League vom FC Liverpool zu Brighton & Hove Albion. Das gaben beide Klubs bekannt. Der 37 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb in Brighton einen Vertrag über ein Jahr mit einer Option auf ein weiteres. Bei den Seagulls trifft er auf seinen früheren Liverpool-Teamkollegen Adam Lallana.