Schon länger gab es Gerüchte um eine Rückkehr des bisherigen Stürmers vom Londoner Premier-League-Club FC Chelsea – trainiert vom deutschen Coach Thomas Tuchel. Lukaku würde damit nach nur einer Saison in England zu seinem vorherigen Arbeitgeber Inter zurückkehren. Als Grund wird vermutet, dass er bei den Blues nach Verletzungspausen und internem Gezanke nicht mehr zufrieden war. Lukaku gewann mit Inter in der Saison 2020/21 unter dem damaligen Trainer Antonio Conte – heute Coach von Tottenham Hotspur – mit deutlichem Abstand die Meisterschaft in der Serie A.

Trotz langer Pause: Ibrahimović bleibt wohl bei Milan

Der schwedische Altstar Zlatan Ibrahimović hat sich mit dem italienischen Fußball-Meister AC Mailand offenbar auf eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr geeinigt. Dafür will der 40-Jährige nach Informationen der Gazzetta dello Sport finanzielle Opfer bringen, sein Gehalt soll künftig stark an die Anzahl seiner Spiele gebunden sein. Wegen seiner Knie-Operation Ende Mai wird Ibrahimović voraussichtlich sieben Monate fehlen.