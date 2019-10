Nach der entscheidenden Szene wussten die Fans gar nicht, was sie singen sollten. "Uruguayo", fingen einige an: die Hymne auf Luis Suárez, den furiosen Torschützen. "Meeeeessi", huldigten andere: denn die Vorlage der lokalen Gottheit war auch nicht zu verachten gewesen. Eine 50:50-Situation, die von der Kurve salomonisch gelöst wurde - mit einer allgemeinen Liebeserklärung an den FC Barcelona.

Zu feiern gab es das späte 2:1-Siegtor in einem packenden Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand. Vor heimischer Kulisse ist diese derzeit problembeladene Mannschaft immer noch in der Lage, sich in einen Rausch zu spielen und dabei dennoch eine Klarheit in ihre Spielzügen zu bringen, die jeden noch so versierten Gegner taumeln und letztlich stürzen lässt - auch wenn er, wie Inter am Mittwoch, die erste Hälfte fast nach Belieben dominierte.

1:0 führte das Team des Trainerstrategen Antonio Conte durch ein Tor von Lautaro Martínez schon in der dritten Minute, unter anderem ein wundersamer Reflex von Marc-André ter Stegen gegen einen Kopfball des jungen Argentiniers verhinderte einen noch höheren Rückstand.

Das 33. Heimspiel ohne Niederlage in Serie

Doch so zuverlässig wie die Paraden des Deutschen gilt die Gewissheit: 90 Minuten im Camp Nou sind sehr lang. Schon eine halbe Stunde kann dem verteidigenden Team so unendlich vorkommen wie die Tribünen der 99000 Menschen fassenden Schüssel. Barcelonas Playstation-Treffer zum Ausgleich - Flankenvorlage Arturo Vidal vom rechten Strafraumeck, Volleyabnahme Suárez vom linken Strafraumeck - schockte Inter so nachhaltig, dass es ab dieser 58. Minute kein einziges Mal mehr gefährlich nach vorn kam. Barça schraubte seine Champions-League-Rekordserie auf 33 ungeschlagene Heimspiele (30 Siege, drei Remis).

Wie lange Mystik und Momente der Generation Messi noch reichen? Über Jahre hat sie sich mit immer neuen Titeln über alle Debatten erhoben und nur auswärts in der Champions League geschwächelt. Doch gegen Inter war es nun auch zuhause so knapp wie lange nicht, und wiewohl es mildernde Umstände gab - Messi spielte nach diversen Verletzungen erstmals diese Saison über 90 Minuten, Neuzugang Antoine Griezmann sucht noch seinen Platz, beide Linksverteidiger fehlten verletzt -, scheint doch die Zeit reif für radikale Lösungen.

Sergio Perez REUTERS Matchwinner Luis Suárez

So sah es jedenfalls der einst so behutsame Trainer Ernesto Valverde. Bei 0:1 nahm er Sergio Busquets vom Platz und brachte Vidal. Es war das siegbringende Revirement. Statt Busquets teilten sich Frenkie de Jong und Arthur die Rolle vor der Abwehr und verschärften deutlich das Tempo, derweil vor ihnen Vidal das zuvor bestenfalls lauwarme Pressing auf Temperatur brachte.

Busquets als Bauernopfer?

Busquets ist nicht irgendwer im Spiel des FC Barcelona. Von Pep Guardiola 2008 aus dem Nichts in die erste Mannschaft gehoben, avancierte der defensive Mittelfeldmann zum unverzichtbaren Metronom, so systemrelevant wie sonst nur noch Messi. Nun wurde er bereits beim 0:0 in Dortmund ausgewechselt und - früher undenkbar - in zwei Ligaspielen gar nicht erst aufgeboten. Dass Barça just diese beiden Partien verlor, zeigt, dass Busquets kaum für alle Übel eines schwachen Saisonstarts verantwortlich gemacht werden kann. Es verdeutlicht aber ebenso wie die vollkommene Degradierung von Ivan Rakitic, dass längst nicht mehr alle Gewissheiten gelten im Camp Nou.

Die Dinge sind im Fluss, und das sorgt für Risse. Nach dem ersten Auswärtssieg der Saison am Samstag in Getafe erhob Abwehrchef und Team-Lautsprecher Gerard Piqué einen ungeheuerlichen Vorwurf. Die Klubführung, so das lebenslange Barça-Mitglied (schon sein Großvater war Vereinsfunktionär), lasse über die Presse vorsätzlich die Mannschaft anschwärzen: "Wir kennen die Zeitungen, die dem Klub nahestehen, wir wissen von den Artikeln, die veröffentlicht werden, und oft auch, wer sie schreibt - auch wenn ein anderer Autorenname darüber steht."

Joan Monfort DPA Seine Reflexe sicherten den Sieg: Marc-André ter Stegen

Piqué bezog sich auf eine Kolumne in der "Mundo Deportivo" mit dem Titel "So hat die Kabine die volle Macht übernommen". Darin werden Episoden zusammengetragen, die größtenteils bekannt waren, aber bisher nie so polemisch auf einer Liste zugespitzt wurden, schon gar nicht von einem Medium aus Barcelona, wo die "Mundo Deportivo" in der Tat die größte Nähe zur aktuellen Klubführung unterhält.

Der betroffene Kolumnist allerdings ist erfolgreicher Schriftsteller und eher nicht der Typ für Auftragsarbeiten. Während der katalanische Journalistenverband gegen Piqués Presseverständnis protestierte, gab es Applaus von Ex-Präsident Joan Laporta, einem Intimfeind der aktuellen Führung: "Meine volle Unterstützung für Gerard Piqué bei seinen Bemühungen, das Team vor dem schmutzigen Spiel der Klubleitung zu verteidigen".

Vorwürfe an die Etablierten

Konkret zählt zu den Vorwürfen des Artikels unter anderem der an Suárez, eine Operation in der Vorsaison so getimt zu haben, dass er das Pokalfinale verpasste, aber rechtzeitig zur Copa América wieder einsatzfähig war. Oder der an die Etablierten, den Klub zu den demütigenden Verhandlungen über eine Rückkehr ihres alten Kumpels Neymar gedrängt zu haben, den neu verpflichteten Griezmann aber zu schneiden. Griezmann selbst entkräftete das am Tag vor dem Inter-Spiel nicht wirklich, als er sagte, mit Messi sei es bisher schwierig: "Er ist keiner, der viel redet, und ich auch nicht."

Nach dem Inter-Spiel waren Griezmanns Argumente schlecht, die von Suárez ziemlich gut, und Messi redete, jedenfalls mit der Presse. Der Kapitän versuchte, die Wogen zu glätten. "Natürlich" gebe es kein Problem mit Griezmann. Mit der Vereinsführung auch nicht. Dass man wegen Sommertrips nach Japan und in die USA praktisch keine Saisonvorbereitung gehabt habe - ein weiterer Vorwurf Piqués -, sei "Realität", aber: "Das ist keine Kritik, der Klub muss das so machen".

Man müsse jetzt einfach weiter gewinnen, dann gebe es auch keinen Stress, schloss Messi. Das stimmt wohl. Und doch scheint es, als würde schon jetzt die Schuld für ein Scheitern verteilt, das noch gar nicht eingetreten ist.