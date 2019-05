Vorigen Dienstag grüßte Ernesto Valverde von der Titelseite der Tageszeitung "Sport". Das passiert nicht oft, obwohl er Trainer des FC Barcelona ist und das ganze Blatt sich um jenen Klub dreht. Von Valverde jedoch fehlen halt die starken Sätze, die charismatischen Gesten. Wenn man es angesichts des Champions-League-Halbfinals gegen Liverpool (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky und Dazn) so ausdrücken will: Der 55-Jährige ist ein Anti-Jürgen-Klopp.

Aufmacher war er wegen des Feiertags Sant Jordi, bei dem sich die Katalanen traditionell Bücher schenken. Valverde posierte mit einem seiner favorisierten Bildbände, denn zu den Eigenschaften dieses Mannes, den viele für einen ohne Eigenschaften halten, gehört seine Liebe zum Foto.

Als aktiver Fußballer kaufte er sich vom ersten Gehalt eine Kamera und studierte an der katalanischen Hochschule für Fotografie. Später gehörte er zu den Gründern eines ähnlichen Instituts in Bilbao, zeigte in einer Ausstellung und veröffentlichte 2012 unter dem Titel "Medio Tiempo" eine Sammlung seiner Werke, die ausschließlich schwarz-weiß sind, vor allem Straßenszenen einfangen und eine gewisse Melancholie ausstrahlen.

"Am Ende geht es darum, zu gewinnen"

"Natürlich ist die Fotografie eine Form zu entkommen (dem Fußball, d. Red.)", sagte Valverde mal der Zeitung "La Vanguardia": "Aber sie ist kein Hobby für mich, sondern etwas sehr Ernstes in meinem Leben". Der Fußball gewiss auch, aber für "ernster als Leben und Tod" wie Liverpools Trainerlegende Bill Shankly würde er ihn nicht erklären. Valverde hält die Übertreibungen der Branche für absurd. "Wenn du verlierst, scheint die Welt unterzugehen, aber am Ende passiert gar nichts. Der Vorhang fällt, eine neue Saison beginnt, und notfalls gehst du eben woanders hin."

Albert Gea / REUTERS Ernesto Valverde auf dem Trainingsplatz

Valverde tat das mehrfach, erst als emsiger Flügelstürmer - von damals stammt sein Spitzname "Txingurri", baskisch für: die Ameise -, später als Trainer. Nach Stationen in Spaniens gehobener Mittelklasse (zweimal Bilbao, Espanyol, Villarreal, Valencia) und Griechenland (zweimal Olympiakos) verpflichtete ihn Barça im Sommer 2017. Dabei galt auch ein gewisser Stallgeruch als Argument, er hatte hier zwei Jahre gespielt.

Valverde erweist sich seither tatsächlich als loyaler Mann des Klubs. Fußballerisch steht er jedoch für eine ultrapragmatische Auslegung der Barça-Philosophie. Nimmt man die Genialitäten von Lionel Messi beiseite, kommt das aktuelle Team vor allem solide daher. "Am Ende geht es darum, zu gewinnen", betont Valverde wieder und wieder.

Erst Double, jetzt Triple?

Und das tut sein Barça - durchaus gegen anfängliche Vermutungen. Als er kam, fand er einen Strudel von Negativität und Hysterie vor. Bald verkündete Neymar seinen Wechsel nach Paris, und nach klaren Supercupniederlagen gegen Real Madrid in den ersten Saisonspielen sagte Abwehrchef Gerard Piqué: "Zum ersten Mal in zehn Jahren habe ich das Gefühl, dass sie uns voraus sind."

Valverde? Sagte wenig und machte sich - Fotograf, der er ist - ein präzises Bild von der Lage. Er stabilisierte die Abwehr, gewann so die ersten Spiele und schaute nie wieder zurück. Als es das nächste Mal nach Madrid ging, siegte man 3:0. Diese Saison dominiert man den Erzrivalen noch deutlicher. Am Wochenende gewann Valverde zum zweiten Mal souverän die Liga, nach dem Double der Vorsaison ist jetzt sogar das Triple möglich.

Stets zu entdramatisieren, mag ihn Schlagzeilen kosten, zählt aber sicher zu den Erfolgsgeheimnissen eines Trainers, der in zwei Saisons gerade mal drei Ligaspiele verloren hat. "Valverde relativiert sogar das Relative", beobachtet "El País", und dadurch erscheinen selbst Dinge natürlich, die bei anderen kaum akzeptiert würden.

Etwa, dass er sowohl als Spieler wie als Trainer bei den Lokalrivalen Espanyol und Barça beschäftigt war. Oder dass er immer öfter Messi auf der Bank lässt. Zuletzt brachte er den fünffachen Weltfußballer in zwei Ligaspielen nacheinander erst in der zweiten Halbzeit. Was früher für endlose Debatten gesorgt hätte, wird längst akzeptiert. Nicht zuletzt deshalb, weil es in Absprache mit Messi geschieht.

Nick Potts / DPA Selbst Messi lobt Valverde

Der Argentinier, seit dieser Saison Kapitän, hält viel von Valverde. Nach einem Sieg bei Betis lobte er öffentlich: "Der Trainer hat das Spiel sehr gut gelesen, sein Matchplan war perfekt". Niemand konnte sich erinnern, dass ein Coach vom schweigsamen Superstar schon mal so explizit gewürdigt worden wäre.

Messi und die gesamte Mannschaft schätzen an Valverde seine Fachkompetenz und das Talent, Probleme erstens nicht zu schaffen und zweitens geräuschlos zu lösen wie etwa diese Saison die Disziplinlosigkeiten von Ousmane Dembélé. Die Spieler wissen: Nie würde sich Valverde auf ihre Kosten profilieren oder aus der Verantwortung reden.

Das galt auch bei der Bewältigung jener Nacht, gegen die Barça in dieser Saison anspielt: dem 0:3-Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League vergangenes Jahr bei der AS Roma. Daraufhin wurde intern Valverdes Zukunft in Frage gestellt, stoisch ließ es der Trainer über sich ergehen, und inzwischen hat er seinen Vertrag bis 2021 verlängert. "Wir alle haben aus Rom gelernt", sagte er kürzlich.

Nachdem er mit Espanyol als Spieler gegen Leverkusen 1988 und als Trainer gegen Sevilla 2007 im Elfmeterschießen das Uefa-Cup-Finale verlor, unternimmt er den nächsten Anlauf auf seinen ersten Europacupsieg. Sollte es gelingen, wird man verstehen, dass es sich mit diesem unscheinbaren Coach verhält wie mit einem guten Foto: Ernesto Valverde wird mit jedem Blick besser.