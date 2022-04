Nach dem Ärger beim FC Barcelona über Zehntausende Frankfurt-Fans im Camp Nou bei der 2:3-Pleite in der Europa League hat die Ultra-Gruppierung »Grada d'Animacio« angekündigt, das Heimspiel gegen den FC Cadiz an diesem Montag zu boykottieren. »Die Ereignisse vom Donnerstag zwingen uns, Maßnahmen zu ergreifen (...) und genau aus diesem Grund werden wir nicht am nächsten Spiel zwischen Barcelona und Cádiz teilnehmen«, hieß es in der Erklärung.