Am Mikrofon sagte Piqué: »Es war eine Beziehung mit so viel Liebe und Leidenschaft zwischen Barça und mir.« Er sei sicher, dass er in Zukunft zurückkommen werde. »Lang lebe Barça für immer!«

Piqué hatte am vergangenen Donnerstag überraschend bekanntgegeben, dass die Partie gegen Almeria die letzte seiner Karriere sein würde. »Ich habe immer gesagt, dass es kein anderes Team nach Barça geben wird. Und so wird es sein«, sagte der Innenverteidiger. »Ich werde ein normaler Fan sein. Ich werde das Team unterstützen. Ich werde die Liebe für Barça an meine Kinder weitergeben. So wie es meine Eltern mit mir gemacht haben.«