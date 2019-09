FC Barcelona Angst vor dem Abrissbagger

Die Zahlen klingen gruselig. Schlechtester Saisonstart seit 1994, die meisten Gegentore der Liga, nur acht Torschüsse in den letzten vier Auswärtsspielen, seit saisonübergreifend acht Auswärtsspielen ohne Sieg. Und, nicht minder bezeichnend: Nach fünf Spieltagen hat der FC Barcelona mit zwei Niederlagen schon so oft verloren wie im Schnitt der vergangenen zwei Saisons nach 38 Spieltagen.

Barça hat manche Champions-League-Krise zu überstehen gehabt, zuletzt nach dem 0:4 im vergangenen Halbfinale beim FC Liverpool. Aber an eine Ligakrise kann man sich schon fast nicht mehr erinnern. Acht der vergangenen elf Meisterschaften haben die Katalanen gewonnen, die anderen drei Male waren sie Zweiter. Nun lassen sie sich von Mitläufern des Championats vorführen. Niederlage in Bilbao, Remis bei Aufsteiger Osasuna, zuletzt Niederlage bei Aufsteiger Granada: So eine Serie deutet darauf hin, dass es um mehr geht als nur partielle Aussetzer, mit denen man die Europapokal-Enttäuschungen immer erklärte. In Barcelona stellen sich grundsätzliche Fragen.

Sie beginnen, keine Überraschung, beim Trainer. "Vollkommen überfahren von den Ereignissen und unfähig, eine Mannschaft zu korrigieren, die sich der Trägheit ergibt", wird Ernesto Valverde in der klubnahen Zeitung "Sport" verurteilt. Irritiert registrieren die Beobachter, dass nach dem "unverzeihlichen" ("El País") Auftritt in Granada der normale Trott zurückkehrte.

90 Minuten Offenbarungseid

Beim Aufsteiger mit 35,46 Millionen Euro Gehaltsetat (Barça: 671,43 Millionen) hatte Barça nach Rückstand mit dem ersten Angriff keine echte Torchance verzeichnet. 90 Minuten Offenbarungseid. Valverde nahm die Schuld auf sich, aber sonst? Gleiches Training wie immer, gleiche Erklärungen wie immer. Seine ruhige Hand, in besseren Zeiten als große Stärke gefeiert, richtet sich jetzt gegen ihn. Das Problem: Die Zahlen klingen schlimm, aber noch schlimmer ist das Spiel.

Bevor es am heutigen Dienstag gegen Villarreal ins heimische Camp Nou zurückgeht, das sich bisher noch als krisenimmun erwies (10:4 Tore in zwei Spielen), resümierte ein Internet-Meme die Endzeit-Stimmung. Man sieht Johan Cruyff und neben ihm die Grundskizze eines Hauses. Frank Rijkaard und den Rohbau. Pep Guardiola und den fertigen Wolkenkratzer. Valverde und den Abrissbagger.

Seit Jahren kommt Barça immer gewöhnlicher daher. Der von Cruyff entworfene und von Guardiola zur Perfektion entwickelte Pass- und Positionsstil ist bestenfalls noch als Artefakt zu erkennen. Bis zum traumatischen 0:4 von Liverpool konnten das noch ein intakter Wettkampfgeist und die Heldentaten von Lionel Messi überdecken. Doch Klopps Blaupause - Tempo, Rhythmus, Intensität - reicht seither auch weniger talentierten Teams für erstaunlich dominante Partien gegen ein Team ohne Spielidee.

Weder die alte noch eine neue: Valverde hat zwar Ivan Rakitic degradiert, der gegen Villarreal nicht mal im Kader steht, und auch Sergio Busquets angezählt, aber das macht es bisher nur noch schlimmer. "Wir sind zu einer Mannschaft ohne Seele geworden", zitiert "As" einen nicht genannten Führungsspieler.

Prätorianergarde um Lionel Messi

Trotz Liverpool und dem anschließend verlorenen Pokalfinale gegen Valencia durfte Valverde im Sommer den Job behalten. Eine souverän gewonnene Meisterschaft, das Placet der Kabine und wohl auch die quasi nicht vorhandene Saisonvorbereitung mit Reisen nach Japan und die USA gaben den Ausschlag für Kontinuität. Die nötigen Reformimpulse sollten stattdessen die Zugänge Antoine Griezmann (120 Millionen Euro von Atlético Madrid) und Frenkie de Jong (75 Millionen, Ajax Amsterdam) beisteuern. Das war viel verlangt angesichts einer fest etablierten Prätorianergarde um Messi, die in ihrem Schmachten nach Ex-Kollege Neymar zeigte, dass sie mehr in der Vergangenheit lebt als in der Zukunft. Das Sommertheater um den Brasilianer hat Griezmann und de Jong viel von ihrer möglichen Strahlkraft genommen. Momentan laufen sie eher Gefahr, in den Strudel der Apathie mitgerissen zu werden.

Wo de Jong dennoch neben dem 16-jährigen Fati und Torwart Marc-André ter Stegen zu den positiven Erscheinungen des Saisonstarts gezählt wird, existiert das vermeintliche Traum-Angriffstrio aus Messi, Luis Suárez und Griezmann bisher nur als viel zitiertes Akronym (MSG). Bis vergangene Woche fehlte Messi verletzt, sicher, und Griezmann hat seinen Platz im neuen Team noch nicht gefunden.

Aber weil momentan fast alles düster scheint, sind es auch die MSG-Prognosen. Messi soll nicht so schnell verzeihen können, dass sich Griezmann im Sommer 2018 über schmeichelnde Anrufe des Kapitäns hinwegsetzte, als er sich vorerst für einen Verbleib bei Atlético entschied. Spitz wurde in den Spielberichten aus Granada bemerkt, dass er nach seiner Einwechslung deutlich mehr Fati auf dem linken Flügel suchte als Griezmann auf rechts.

Am Montagabend wurde Messi mit dem Fifa-Preis "The Best" ausgezeichnet. "Wir müssen ab sofort eine Reaktion zeigen", sagte er zur Barça-Krise. Motiviert ihn die erste Weltfußballer-Auszeichnung seit 2015 noch einmal, den Karren aus dem Dreck zu ziehen und von Getafe bis San Sebastián den Retter zu geben - auch wenn ihn vor allem die Champions League interessiert?

Auf Messi, mal wieder, muss auch Valverde hoffen, den sonst fast nur noch die Geschichte schützt. Barça rühmt sich gern besonderer Loyalität zu seinen Trainern. Seit Louis van Gaal in der Saison 2002/2003 ist keiner mehr bei laufender Spielzeit rausgeschmissen worden.