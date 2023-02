Der Fall erinnert an den Fastwechsel von Choupo-Moting

Araujo kommt in seiner bisherigen Karriere auf 98 MLS-Spiele, in denen er 14 Tore vorgelegt hat und einmal selbst traf. Er hat die US-amerikanische und mexikanische Staatsbürgerschaft und wäre bei Barcelona wohl als Perspektivspieler eingeplant.

Bei den Katalanen läuft es auch ohne Araujo derzeit nach Plan. Der Sieg in Sevilla, bei dem auch Robert Lewandowski getroffen hatte, war das 14. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage. Barça hat in der Liga bei einem Spiel mehr schon acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Real Madrid.