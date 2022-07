Erst am Donnerstag hatte der FC Barcelona seine kostspielige Einkaufstour fortgesetzt und den französischen Verteidiger Jules Koundé vom FC Sevilla verpflichtet. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge rund 50 Millionen Euro betragen. Barça hatte in dieser Sommerpause davor bereits Robert Lewandowski vom FC Barcelona und Raphinha von Leeds United für zusammen rund 110 Millionen Euro geholt. Zudem kamen Franck Kessié und Andreas Christensen ablösefrei.

Die Ausgaben sind offenbar durch eine nicht unumstrittene Veräußerung von Vereinsvermögen möglich. In den vergangenen Wochen verkauften die Katalanen unter anderen insgesamt 25 Prozent ihrer TV-Rechte für 25 Jahre an eine Investmentfirma. Dafür sollen mehr als 500 Millionen Euro fließen. Der FC Barcelona will auch eine Minderheitsbeteiligung an der Barca Licensing and Merchandising (BLM) abtreten.