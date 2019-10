Vor dem Spiel war der FC Barcelona noch punktgleich mit dem FC Sevilla, die Partie verlief jedoch einseitiger als erwartet. In Barcelona gewann der Titelverteidiger der Primera División 4:0 (3:0), die Tore erzielten Luis Suárez (27. Minute), Arturo Vidal (32.), Ousmane Dembélé (35.) und Lionel Messi (78.)

Mit 16 Punkten stehen die Katalanen nach acht Spieltagen mit zwei Punkten weniger als Tabellenführer Real Madrid auf dem zweiten Platz. Sevilla (13 Punkte) steht auf dem sechsten Rang.

Das spektakulärste Tor war gleich das erste: Nélson Semedo flankte den Ball vom linken Flügel aus in den Strafraum, wo Suárez den Ball per Fallrückzieher in der rechten Ecke platzierte. Innerhalb der nächsten acht Minuten erhöhten die Gastgeber durch Tore von Vidal und Dembélé auf 3:0, das Spiel war damit entschieden.

Im zweiten Durchgang bekam Barça einen Freistoß aus 18 Metern Entfernung und halbrechter Position zugesprochen. Messi trat an, und hob den Ball über die Mauer in den rechten Winkel. Für den Rekordtorschützen der spanischen Liga war es der erste Treffer der Saison.

Kurz vor Spielende stieß Javier "Chicharito" Hernández durch Barcelonas Abwehr und wurde frei vorm Tor von Ronald Aurajo zu Fall gebracht. Bei dessen Debüt für Barcelona sah der 20-Jährige die Rote Karte, woraufhin sich seine Mitspieler beim Schiedsrichter beschwerten. Offenbar vergriff sich Dembélé dabei im Ton, wegen Meckerns sah er die Gelbe Karte. Es war seine zweite Verwarnung, somit flog er vom Platz. Die erste hatte er in der 53. Minute bekommen, ebenfalls wegen Meckerns.

Barcelona - Sevilla 4:0 (3:0)

1:0 Suárez (27.)

2:0 Vidal (32.)

3:0 Dembélé (25.)

4:0 Messi (78.)

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Todibo, Piqué, Semedo - Vidal, de Jong, Arthur - Messi, Suárez, Dembélé

Sevilla: Vaclik - Navas, Carlos, Carriço, Reguilón - Banega, Fernando, Torres - Ocampos, de Jong, Nolito

Gelbe Karten: Semedo, Suárez, Piqué, Busquets / Reguilón, Carriço

Rote Karten: Araujo, Dembélé (Gelb-Rot) / -

Schiedsrichter: Mateu

Zuschauer: 81.331