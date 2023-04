Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung hätte der Flügelspieler fast sein erstes Tor erzielt, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Betis-Torhüter Rui Silva. »Er kann ein sehr besonderer Spieler werden«, sagte Xavi über Yamal, der am Samstag 15 Jahre, 9 Monate und 16 Tage alt war. Allerdings steht Xavi auch in der Pflicht, den Linksfuß langsam an die Herausforderungen einer Profikarriere heranzuführen, körperlich wird der in Mataró in der Nähe von Barcelona aufgewachsene Yamal zulegen müssen.